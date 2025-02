Ilgiorno.it - Sicurezza dell’Ue: esercito, cibo ed energia. La Polonia e gli obiettivi della sua presidenza

Stasera alle 18.30 a Palazzo Cusani, la Console Generale diAgnieszka Gloria Kaminska organizza un evento in occasionedel Consiglio dell’Unione Europea, con il patrocinio del ministroDifesa polacco W?adys?aw Kosiniak-Kamysz. Palazzo Cusani è la attuale sede nazionale del Comando del Corpo d’Armata di Reazione RapidaNato in Italia e del Comando Militare“Lombardia”. Partecipano le autorità polacche, Licia Ronzulli (vice Presidente del Senato), il governatore lombardo Attilio Fontana, i rappresentanti del Comune e le forze dell’ordine di Milano. Durante la serata saranno illustrati glipolacca con lo slogan “, Europa!” che esprime l’obiettivodi rafforzare laeuropea in tutte le sue dimensioni: esterno, interno, informativo, economico, energetico, alimentare e sanitario.