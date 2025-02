Anteprima24.it - Sicurezza dei pazienti in caso di terremoti, l’AORN di Caserta struttura pilota del Progetto di ricerca ENRICH.

Tempo di lettura: 3 minutiPer garantire ladeie degli operatori sanitari indie calamità, l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” dista viaggiando in una duplice direzione: 1) Realizzazione dei lavori di adeguamento sismico degli edifici; 2) Implementazione delle buone pratiche di prevenzione e gestione delle emergenze, in adesione, come ospedalenel Sud Italia insieme a quello di Lecce, al(Enhancing the resilience of italian healthcare and hospital facilities), nato con l’obiettivo di migliorare la resilienza delle strutture sanitarie rispetto all’adattabilità funzionale e alle prestazioni sismiche.Il, finanziato dal Ministero dell’Università e della, è stato promosso dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con il coordinamento del prof.