Anteprima24.it - Sicignano degli Alburni, lavori sulla Sp36 per la messa in sicurezza della frana allo Scalo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiProseguono idiinstrada provinciale 36, nel tratto che collega la stazione ferroviaria con il centro abitatofrazione di Zuppino, nella frazionedel comune diche vedono la chiusura temporanea al transito dei veicoli,strada provinciale interessata da circa due anni da unache aveva messo in allerta il Comune e la Provincia di Salerno tanto da vedere partecarreggiata oggetto di transennamento e con una viabilità ridotta. Un movimento franoso al quale stanno lavorando i tecniciProvincia con la ditta C.V. Costruzioni Srls affidataria deie con la supervisione dell’assessorato alla viabilità del Comune di, finanziati per un valore di oltre 50mila euro, che prevedono il ripristinorete viaria e laindel tratto interessato dallacon gabbioni di contenimento, che termineranno il 28 febbraio e fino al termine dei quali la rete viaria nel tratto interessato dall’opera, resterà chiuso come da ordinanza sindacale, al transito dei veicoli.