Fanpage.it - “Siamo stati superficiali, non immaginavamo”: parlano a Fanpage gli influencer in van “scomparsi” in Friuli

L'intervista di.it a Michele D'Alessio, il 35enne ritrovato insieme alla moglie Rossella Del Console, dopo che la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa. L'allarme era scattato quando i familiari non avevano avuto loro notizie per due giorni. La coppia di, conosciuti sul web come 'Vangolden', hanno deciso di trasformare un camion in una casa mobile e di raccontare la loro nuova vita sui social.