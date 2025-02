Lanazione.it - Si sente male sul bus, poi la gara di solidarietà: ragazzi e autista salvano anziano in difficoltà

Pontedera, 20 febbraio 2025 – Si è sentitonell’autobus, il conducente ha subito fermato la corsa per prestagli soccorso prima dell’arrivo dei sanitari del 118. È successo lunedì 17 febbraio a Pontedera lungo la linea 400 che da Lari arriva a Casciana Alta, poco dopo le ore 13. A riferire la vicenda è Autolinee Toscane. L’di At ha subito fermato il bus dopo aver sentito un tonfo e alcuniche ne richiamavano l’attenzione. A cadere era stato l’passeggero, apparso confuso e non in grado di viaggiare da solo. Il signore voleva andare a casa. Così l’e gli altri utenti lo hanno convinto a stare calmo e ad aspettare i sanitari che poi lo hanno trasportato in ospedale. Il presidente di Autolinee Toscane ha voluto personalmente ringraziare l’“per la professionalità e prontezza” e anche “per l’umiltà mostrata nei confronti di una persona in