Si fingeva carabiniere e chiedeva informazioni sulla scomparsa di Daniela Ruggi | denunciato

Pavullo (Modena), 20 febbraio 2025 – Siune con modalità intimidatorieai cittadinidella giovane. Il motivo al momento non è noto. L’uomo e la sua complice, un 35enne e una donna di 45 anni, sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano. I due si erano spacciati per appartenenti alle forze speciali, impegnati a Montefiorino e Vitriola nell’attività d’indagine connessa alladi. I due, da alcuni giorni, stavano acquisendodai residenti e dai commercianti della zona, arrivando anche a minacciarli nel caso in cui non avessero collaborato ai loro approfondimenti investigativi. Alcuni cittadini, insospettiti dal loro comportamento, si sono però rivolti ai carabinieri, che invece si stanno realmente occupando delle ricerche della giovane.