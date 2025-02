Ilfattoquotidiano.it - “Shom sha sha kaka kom tikita tikita”: tutti pazzi per Carlos Díaz Gandía. Chi è il coreografo di “Chiamo io chiami tu” di Gaia

Il successo di un brano, oggigiorno, è dato dalla sua capacità di diventare virale. Se “iotu” diparte già da buone basi grazie a un ritornello martellante, un’ulteriore spinta gli arriva in queste ultime ore da un video che mostra la cantante provare la coreografia portata anche sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo. Tutto merito del, che sta spopolando sui social con le immagini in cui lo si vede insegnare alla cantante i passi. Il motivo? Il modo molto originale di darle il tempo: non contando, come i maestri di danza sono soliti fare, o battendo le mani, ma emettendo dei suoni strambi, oseremmo dire quasi onomatopeici, che sono già sulla bocca die che a loro modo possono essere definiti iconici. C’è chi ha provato a trascriverli, e quindi suonerebbero più o meno così: “sha shakom ka“.