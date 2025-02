Shock Nba | stagione finita per Wembanyama ecco perché

Leggi su Sportface.it

Finisce con due mesi d’anticipo la regular season di Victor. Secondo quanto riportato dal giornalista e insider di ESPN Shams Charania, il futuro volto dell’Nba non potrà tornare il campo per il resto della. Al lungo dei San Antonio Spurs è stata trovata una trombosi venosa alla spalla destra. La franchigia texana ritiene che si tratti di un caso isolato, ma seguiranno accertamenti per scongiurare complicazioni inaspettate. Un coagulo di sangue che fermadopo 46 partite giocate. Il classe 2004 transalpino, alla sua secondaregolare in NBA, stava guidando San Antonio (12a a Ovest, 3.5 gare di distanza dai Warriors) verso la conquista di un posto ai Playoff con una media di 24.3 punti, 11.2 rimbalzi e 3.8 stoppate, cifre che gli hanno permesso di presenziare per la prima volta all’All-Star Game.