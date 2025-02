Lettera43.it - Settimo giorno di ricovero per papa Francesco: «Notte tranquilla, prosegue l’attività lavorativa»

Leggi su Lettera43.it

, aldial Policlinico Gemelli di Roma, «ha passato una». Il pontefice, rende noto la Sala stampa vaticana, «si è alzato e ha fatto colazione in poltrona». Bergoglio, si legge in una nota, «continua», che consiste principalmente nella lettura, nella scrittura di messaggi e email, così come in telefonate con i più stretti collaboratori. Il bollettino medico diffuso nella serata del 19 febbraio dalla Sala stampa vaticana ha evidenziato condizioni cliniche «stazionarie» con «un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori». Nel tardo pomeriggio di oggi verrà diffuso un nuovo bollettino con gli aggiornamenti medici sulle condizioni di, alle prese con una polmonite bilaterale.Articolo completo:diper: «» dal blog Lettera43