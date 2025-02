Sette uomini accusati per i molteplici furti ai danni di atleti NFL e NBA

Leggi su Sportface.it

Sembra essere giunto a una conclusione il caso dei numerosiche hanno colpito diversiprofessionisti di NFL e NBA. Come riporta la CNN, infatti, da un documento federale si apprende di una denuncia nei confronti diche tra ottobre e dicembre avrebbero perpetrato i suddettimentre gli sportivi erano impegnati nelle partite dei rispettivi campionati. In particolare, la denuncia è per violazione di domicilio e furto per un totale di due milioni di dollari di reva. Tra i giocatori colpiti ci sarebbero anche Patrick Mahomes e Travis Kelce dei Kansas City Chiefs. Iindagati sono tutti di nazionalità cilena, hanno tra i 20 e i 38 anni e farebbero parte di una banda di ladri: in caso di condanna, potrebbero dover affrontare una pena massima di dieci anni di prigione ciascuno.