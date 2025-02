Genovatoday.it - Sestri Ponente, camion perde il carico: traffico in tilt

Leggi su Genovatoday.it

Forti rallentamenti al, dal primo pomeriggio di giovedì 20 febbraio 2025, tra via Soliman e via Merano a.Poco prima delle ore 14 unha disperso in strada undi calcestruzzo e questo ha ovviamente congestionato la viabilità, presenti sul posto le pattuglie.