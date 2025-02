Anteprima24.it - SerieB, Salernitana-Frosinone su Dazn in modalità gratuita

Tempo di lettura: < 1 minutosarà visibile suanche in. Il match, che chiude la 27/a giornata di Serie B in programma domenica 23 febbraio alle 17:15, allo Stadio Arechi, mette di fronte due squadre in cerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. La, reduce dalla sconfitta per 3-2 contro la Carrarese, vuole riscattarsi davanti al proprio pubblico. Il, ora guidato da Paolo Bianco dopo il cambio in panchina, arriva con grande determinazione dopo il pareggio contro la Reggiana, pronto a rivendicare punti fondamentali per la classifica. I tifosi che non sono ancora abbonati apotranno seguire facilmente la partita inandando su.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsimente con e-mail, nome e cognome.