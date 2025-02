Europa.today.it - Serie D, Virtus Francavilla-Casarano: le informazioni sui biglietti

Leggi su Europa.today.it

Calcio comunica che la prevendita per la gara traCalcio e, in programma domenica 23 Febbraio 2025 alle ore 16.00, sarà attiva a partire da sabato mattina ore 9.30 presso la sede alla Nuovarredo Arena (via per Ceglie ingresso Tribuna Centrale).