Serie D Sangio carica Santeramo | Riscatto subito

Salvatoreè uno dei pilastri difensivi di Marco Bonura. Le sue prestazioni lo hanno sempre visto protagonista, domenica con il San Donato Tavarnelle purtroppo non è andata assolutamente bene ma è un capitolo ormai chiuso e l’obiettivo, adesso, è di rifarsi in una trasferta tutt’altro che semplice come quella in programma questa domenica a Ostia: "Col San Donato c’è stata una chiara involuzione sul piano il gioco, avessimo pareggiato non avremmo rubato niente ma sicuramente rispetto alle ultime prestazioni non siamo stati all’altezza della situazione e ora l’obiettivo primario è quello di potersi riscattare in una gara che non si preannuncia facile ma che resta assolutamente la nostra portata". Stando al difensore classe 1995 (nella foto) è il miglior avversario che potesse arrivare giusto per mettere alle spalle l’ultima pesante sconfitta rimediata al Fedini: "Cosa ne penso dell’Ostia? Che è una squadra forte senza ombra di dubbio, conosco alcuni loro giocatori ma credetemi è il miglior avversario che potessimo incontrare.