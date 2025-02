Sport.quotidiano.net - Serie D. Polvani il migliore del mese di gennaio: "Derby gran gioia»

Anche domenica, in una partita in cui sarebbero tremate le gambe a molti, lui non ha concesso niente agli a avversari. Nel successo della Pistoiese ai danni del Prato tra le firme più prestigiose c’è quella di Lorenzo. Il difensore ha fornito un’altra prova pressoché perfetta, lasciando a malapena le briciole ai giocatori biancazzurri. L’ennesima prestazione da incorniciare per il vice capitano arancione, che nel pomeriggio di martedì ha ricevuto il premio come miglior calciatore in casa Pistoiese neldi. "La vittoria di domenica è stata unaenorme – ha dettoa margine della premiazione – soprattutto per me che sono un pistoiese doc e conosco l’importanza di questa rivalità. Inutile ribadirlo, ilè sempre il, è una partita speciale che non può essere come le altre.