Sololaroma.it - Serie A e il sogno del quinto posto in Champions: tutto passa da Roma e Lazio

Leggi su Sololaroma.it

L’uscita di Milan, Atalanta e Juventus – rispettivamente contro Feyenoord, Club Bruges e PSV – dai playoff diLeague ha quasi azzerato le possibilità dellaA di ottenere unextra nella massima competizione europea per la stagione 2025/26. Il ranking UEFA vede ormai la Liga in netto vantaggio, rendendo quasi impossibile colmare il distacco e conquistare il tanto ambitoslot.L’ultima speranza: vincere l’Europa LeagueNon, però, è perduto. Esiste ancora un’altra strada per garantire cinque squadre italiane inil prossimo anno: vincere l’Europa League. Affinché ciò accada:devono conquistare il trofeo (il che garantirebbe automaticamente l’accesso alla massima competizione europea) e la squadra vincitrice non deve classificarsi tra le prime quattro inA.