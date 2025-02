Sport.quotidiano.net - Serie A, 26esima giornata: probabili formazioni, orari delle gare e dove vederle

Milano, 20 febbraio 2025 - Mandati in archivio gli impegni nelle coppe europee, è di nuovo tempo diA. Il campionato è giunto alla sua 26°, che verrà inaugurata da Lecce-Udinese, unica gara in programma venerdì. Il menù del sabato prevede gli incontri di Inter, Milan e Lazio: i nerazzurri ospitano il Genoa, i rossoneri sono impegnati a Torino, mentre i biancocelesti sfideranno il Venezia. Occhio anche al derby emiliano fra Parma e Bologna, con i gialloblù che saluteranno l'esordio in panchina di Chivu. Il lunch match domenicale sarà fra Como e Napoli. Viaggio a Verona per la Fiorentina e pure Atalanta e Juventus saranno impegnate lontane dal campo amico: per la Dea ecco la partita con l'Empoli e per la Vecchia Signora il duello con il Cagliari. A completare il quadro Roma-Monza, che si disputerà lunedì.