Avellinotoday.it - Separati ma non troppo, lo spettacolo a Sturno

La compagnia teatrale Artemanus porta in scena 'ma non', una brillante commedia di Caiazzo e Procopio che promette risate e riflessioni sulle dinamiche della separazione e della convivenza forzata.L'appuntamento è fissato per il 23 febbraio, alle ore 18.00, presso l'Auditorium.