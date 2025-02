Iltempo.it - "Senza febbre": Papa Francesco in lieve miglioramento. L'ultimo bollettino

Leggi su Iltempo.it

L'sulle condizioni di salute di, pur nella delicatezza della situazione, è rassicurante. "Le condizioni cliniche del Santo Padre sono in. È apiretico ed i parametri emodinamici continuano ad essere stabili. Questa mattina ha ricevuto l'Eucaristia e successivamente si è dedicato alle attività lavorative", ha riferito la Sala Stampa della Santa Sede, aggiornando i fedeli e il mondo tutto su Bergoglio, ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale. Ieri a suonare incoraggianti sono state le parole di Giorgia Meloni, che è andata a fargli visita nel Policlinico romano e lo ha trovato "vigile e reattivo". "Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell'umorismo", ha riportato la premier dopo essersi trattenuta per venti minuti e in forma privata con il Pontefice.