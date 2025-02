Secoloditalia.it - Sentenza rossa trionferà. Delmastro condannato, il Pd chiede le sue dimissioni: è il solito copione…

Perfino il pm aveva chiesto la sua assoluzione, ma i giudici, alla fine, hanno tenuto fede al copione “politico” ed è arrivata la condanna a 8 mesi, pena sospesa, per il sottosegretario Andrea, imputato per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito. Una decisione, quella dei giudici dell’ottava sezione penale del Tribunale di Roma, arrivata dopo poco più di un’ora di camera di consiglio, accolta con una micidiale tempestività dalla sinistra, Pd in testa, che a pochi minuti dalla notizia aveva già pronta. Questa mattina la procura, con i pm Paolo Ielo, procuratore aggiunto all’epoca dell’inchiesta, e la pm Rosalia Affinito, aveva chiesto l’assoluzione per il sottosegretario, che ha assistito alla lettura della. ‘‘Spero ci sia un giudice a Berlino, non mi dimetto’’, il primo commento di, uscendo dall’aula del tribunale.