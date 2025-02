Ilgiorno.it - Sensibilizzare sull'importanza dei lasciti solidali

Leggi su Ilgiorno.it

Dal 20 al 26 gennaio si è tenuta la Settimana Nazionale deiAISM, un’importante iniziativa organizzata dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla perdeie sul loro ruolo cruciale nel sostegno delle persone con sclerosi multipla. Durante la settimana, sono stati promossi eventi informativi gratuiti in tutta Italia e il 28 gennaio si è tenuto l’evento nazionale online, con la collaborazione di notai esperti, per rispondere a dubbi e domande sul tema deitestamentari. Inoltre, il 28 gennaio alle ore 17 si è tenuto un evento online, moderato dalla giornalista Francesca Romana Elisei. Un’opportunità per tutti di approfondire il tema deie scoprire come un semplice gesto possa fare la differenza. Iscrizioni su aism.