Lanazione.it - Sempre connesso e in forma con Apple Watch SE 2023: approfitta del 21% di sconto prima che l’offerta scada

SE (2ª generazione) è la scelta perfetta per chi cerca un smartcompleto, potente e intuitivo senza spendere una fortuna. Con il suo design elegante, la cassa in alluminio color Mezzanotte da 44 mm e il cinturino sportivo abbinato, questo modello offre funzionalità avanzate per il fitness, il benessere e la sicurezza, mantenendo la fluidità e la semplicità dell’ecosistema della mela. Non di meno, grazie alla potenza del chip S8 SiP, il dispositivo è estremamente veloce e reattivo, garantendo un’esperienza fluida in ogni utilizzo. Lo schermo Retina Always-On permette di avere una visione chiara e nitida delle inzioni, anche sotto la luce diretta del sole di mezzogiorno, mentre il sistema operativoOS offre una vasta gamma di app e tanta personalizzazione al seguito.