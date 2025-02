Liberoquotidiano.it - Selvaggia Lucarelli sbarca a... Mediaset: clamoroso, ecco dove la vedremo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Fermi tutti, perché la notizia è di quelle - televisivamente parlando - clamorose. Dopo la conduzione del Dopofestival a Sanremo e le immancabili, copiose, polemiche,chea.. Lo farà in veste di ospite: secondo quanto anticipa Davide Maggio, lasarà per la prima volta ospite a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Un'intervista che, se confermata, si annuncia sin da subito attesissima. Si spazierà tra i temi più caldi della sua carriera: dall'esperienza come giurata a Ballando con le Stelle alla recente avventura sanremese, fino alle sue accuse contro i Ferragnez e al suo ruolo di opinionista sui social. L'intervista andrà in onda nel weekend su Canale 5, mentre le registrazioni sarebbero già in corso. Un'ospitata irrituale, quella di: già, chi se la sarebbe mai immaginata ospite della Toffanin, la quale mette a segno l'ennesimo colpaccio.