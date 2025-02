Davidemaggio.it - Selvaggia Lucarelli a Verissimo

Il dopo Dopofestival disarà a Mediaset. Precisamente nel salotto più ambito di Cologno Monzese. Davide Maggio può anticiparvi che la giornalista, reduce dalla fatiche festivaliere, sarà ospite a.Per la prima voltasi troverà al cospetto di Silvia Toffanin per il consueto faccia faccia con la padrona di casa. Da Ballando con le Stelle al Festival di Sanremo, passando per le inchieste sui Ferragnez e il ruolo da opinion leader sui social, gli spunti per un’intervista a tutto tondo non mancano.L’intervista è prevista questo weekend su Canale 5. Le registrazioni sono in corso mentre vi scriviamo.Davide Maggio.