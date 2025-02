Biccy.it - Selvaggia Lucarelli a Mediaset: “Sta registrando adesso”

Sono più di 20 anni chefa televisione e tutti siamo abituati a vederla in Rai o in qualche apparizione su La7 e sul Nove, ma qualcuno ricorderà che in passato la giornalista è stata anche un volto di, visto che nel 2006 ha partecipato al reality La Fattoria (la meravigliosa edizione con Katia Ricciarelli) e che per diversi anni è stata un’opinionista di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Dopo molto tempo oggioggi è tornata a Cologno Monzese per registrare un suo comeback nell’azienda di Pier Silvio Berlusconi.Davide Maggio poco fa ha annunciato in esclusiva che lasarà intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, ospitata che vedremo questo week end.è un vero colpaccio per la Toffanin, visto che è reduce dal grande successo di Ballando Con le Stelle, ma soprattutto dal ruolo di vera protagonista del Dopo Festival (che senza di lei non sarebbe stato così godibile).