Sei pianeti insieme nel cielo

Se possedete un telescopio pulite per bene le lenti e mettetevi laddove non ci sia troppo inquinamento luminoso. Già dal mese scorso Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno erano tutti visibili nelnotturno. E oggi, febbraio 2025, Mercurio si unirà al gruppo portando tutti e sette i nostripiù vicini a essere visibili dalla Terra. Se scientificamente il fenomeno non dice molto, quando ciò accade possiamo vedere più cose interessanti nello stesso momento ed è quindi il momento giusto per tornare a guardare le stelle o, come in questo caso, i. È interessante notare che essi appariranno sempre lungo lo stesso arco nelnotturno, nel percorso - chiamato eclittica - che esiste perché tutti idel nostro sistema solare orbitano attorno al sole più o meno sullo stesso piano.