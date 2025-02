361magazine.com - Sei Nazioni 2025: debutta “Connect Me Too”, l’audiodescrizione per tifosi con disabilità visiva

Appuntamento sabato 23 febbraioIl Seisegna un’importante svolta nell’inclusione e nell’accessibilità sportiva. In occasione dell’atteso match tra Italia e Francia, in programma sabato 23 febbraio alle 16 allo stadio Olimpico di Roma, farà il suo debutto nel mondo del rugby “Me Too”, un innovativo sistema di audiodescrizione pensato perciechi, ipovedenti e pluridisabili visivi.Con questa iniziativa, la Federazione Italiana Rugby (FIR) conferma il proprio impegno nell’abbattere le barriere e garantire a tutti un’esperienza sportiva coinvolgente e inclusiva, offrendo aiconl’opportunità di vivere il match con la stessa intensità di chi si trova sugli spalti.Come funziona “Me Too”Sviluppato da CMT Translations,Me Too è un sistema digitale che sfrutta la rete 4G e 5G, fornendo una cronaca dettagliata e coinvolgente a cura di un professionista appositamente formato.