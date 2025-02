Liberoquotidiano.it - "Sei completamente ritardato!": Elon Musk-choc contro l'astronauta danese, il caso deflagra

torna al centro delle polemiche con un violento attacco rivolto all'dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), Andreas Mogensen. Secondo mister Tesla, infatti, i due astronauti ancora presenti sulla Stazione Spaziale Internazionale sarebbero trattenuti per "ragioni politiche". Mogensen ha ribattuto a questa affermazione bollandola come una "bugia", scatenando la reazione di, che su X, il suo social, ha risposto senza mezzi termini: "Sei". Parole pesantissime. E l'attacco del fondatore di SpaceX non si è fermato qui.ha ribadito la sua posizione, sostenendo che "SpaceX avrebbe potuto riportarli indietro diversi mesi fa. L'ho detto all'amministrazione Biden e loro hanno rifiutato per ragioni politiche". La vicenda si inserisce in un contesto di crescenti tensioni trae le istituzioni governative, con il magnate spesso critico nei confronti delle scelte politiche che, a suo dire, influenzano la gestione dei voli spaziali.