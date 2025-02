Iodonna.it - Secondo uno della Rome Business School: il numero di donne manager supera la media dell'Eurozona

Roma, 20 feb. (askanews) – La percentuale diin posizioni apicali a livello mondiale è salita al 33,5% nel 2024 (dal 19,4% nel 2004), mentre in Italia il 36% dei topè donna,ndo per la prima volta la(35%). Ma solo il 28%e posizioniiali complessive è ricoperto da. Leggi anche › In Italia è donna il 36% dei: ma il gender gap è tutt’altro che sconfitto E’ quanto emerge dalle conclusioni del report “e lavoro in Italia” di, a cura di Carlo Imperatore, Direttore Generale FederRoma Lazio e Valerio Mancini, Direttore del Centro di Ricerca Divulgativo di.L’Italia è però tra gli ultimi Paesi europei per partecipazione femminile al lavoro, ben al di sotto di Germania (75%), Francia (68%) e Spagna (64%).