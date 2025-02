Internews24.com - Seconda squadra Inter, il progetto prende forma: si pensa ad una nuova figura dirigenziale! Riflessioni in corso

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il: siad unainper la società nerazzurraSeguendo le orme di Juve, Atalanta e Milan, anche l’vuole realizzare la suada iscrivere al campionato di Serie C a partire dalla prossima stagione. Ilcontinua ae, come svelato dal giornalista Pasquale Guarro su X, in Viale della Liberazione stanno ragionando sull’eventualità di aggiungere unada affiancare a Dario Baccin., alUnder 23 il club potrebbe legare ladi Andrissi come braccio esecutivo e uomo di riferimento di Dario Baccin, che in questo modo riuscirebbe a rimanere legato anche agli incarichi da prima. La proprietà riflette circa l’utilità della doppia.