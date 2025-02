Liberoquotidiano.it - Se a Carpi la scuola invita gli alunni a iscriversi all'Anpi

Se fai il bravo ati iscrivo all'associazione partigiani. Sembra una medaglia di quelle al cioccolato, una sorta di premio a chi scansa più lontano la fatica, ma è il rischio corso dagli studenti del liceo Fanti di. Chissà come e chissà perché, gli studenti maggiorenni dell'istituto hanno ricevuto in mail dall'istituto la lettera di reclutamento all'per la campagna di tesseramento. Mancava solo il biglietto per andare “volontari” in guerra in Ucraina. A denunciare il caso, il deputato leghista Rossano Sasso, capogruppo in commissionealla Camera: «Strane cose succedono al liceo Fanti di. Nellain cui - casualmente - la vicepreside è un consigliere comunale del Pd, la stessa in cui - sempre casualmente - viene adottato come libro di testo un manuale in cui si attacca, senza tanti giri di parole, il Ministro Salvini, capita che dalla mail istituzionale dellavenga inoltrata agli studenti, guarda caso solo ai maggiorenni, una mail di un'associazione politica di sinistra chead aderire al proprio tesseramento e che quotidianamente attacca l'attuale Governo».