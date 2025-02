Quotidiano.net - Scrivere a teatro, la “scuola” di Massini: quattro incontri sul tema della paura

Firenze, 20 febbraio 2025 – Un luogo aperto alla città, un luogo dove si dà voce e si ascolta la gente. È questo ilche immagino e che sto costruendo, unnella realtà, di servizio pubblico”. Così lo scrittore e drammaturgo Stefanopresenta “Liberamente – Unapopolare di scrittura“, inaugurando così la sua direzione artistica delToscana (il sisdi sale rappresentato dalPergola, dalEra di Pontedera e daldi Rifredi). Tradotto e rappresentato in oltre trenta paesi in tutto il mondo,si è qualificato negli anni come uno straordinario cantore di storie narrate in tutte le forme possibili, dalle opere teatrali ai seguitissimi interventi televisivi, dalle colonne dei giornali ai romanzi, dagli spettacoli dal vivo ai saggi.