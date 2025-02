Scream 7 | possibili dettagli sulla trama spiegherebbero il ritorno dei precedenti Ghostface

Leggi su Cinefilos.it

All'inizio dell'anno, sono state riportate un paio di interessanti aggiunte al cast di Scream 7, che hanno ovviamente lasciato i fan della lunga serie di slasher con parecchie perplessità. In primo luogo, abbiamo appreso che uno dei due assassini originali, lo Stuart "Stu" Macher di Matthew Lillard, tornerà nel nuovo film nonostante fosse stato ucciso nel primo film dopo essere stato pugnalato più volte e aver ricevuto una TV in testa. Poi è arrivata la notizia che anche Scott Foley sarebbe tornato nel ruolo di assassino come Roman Bridger di Scream 3, anch'egli eliminato in modo definitivo. Quindi, cosa sta succedendo? Questi assassini sono in qualche modo ancora vivi o il franchise di Scream introdurrà finalmente un elemento soprannaturale? Secondo una nuova indiscrezione di Daniel Richtman, alcuni dei cattivi dei film di Scream torneranno attraverso la tecnologia AI/Deepfake, che secondo quanto riportato "avrà un ruolo significativo nella trama".