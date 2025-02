Velvetgossip.it - Scorpione e Sagittario: l’amore al centro delle previsioni astrologiche di oggi 20 febbraio 2025

Il giovedì è finalmente arrivato e con esso una nuova opportunità per esplorare le influenze astrali che guideranno le nostre scelte quotidiane., 20, ledi Branko, uno dei più noti astrologi italiani, ci offrono uno sguardo approfondito sugli astri e su come questi influenzeranno il nostro lavoro e le relazioni personali. Le stelle si preparano a tessere le loro trame, e alcuni segni zodiacali potrebbero trovarsi di fronte a decisioni cruciali, specialmente in amore.BilanciaI nati sotto il segno della Bilancia si trovanoin una fase di riflessione profonda. L’energia astrale suggerisce un desiderio di esplorare nuove alternative lavorative, di dare una nuova linfa alle proprie ambizioni professionali. Tuttavia, è fondamentale non trascurare l’aspetto amoroso.