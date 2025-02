Abruzzo24ore.tv - Scopri le verità nascoste sul sonno: miti sfatati e consigli pratici

Milano - Un'analisi approfondita su come migliorare la qualità del, distinguendo tra credenze errate e strategie efficaci per un riposo rigenerante. Ilè fondamentale per il nostro benessere. Una notte di riposo adeguato ci rende più energici e di buon umore, mentre la mancanza dipuò portare a affaticamento, irritabilità e, a lungo termine, compromettere la nostra salute. Per migliorare la qualità del, è essenziale distinguere tradiffusi e realtà supportate da evidenze scientifiche.comuni sul: "Posso abituarmi a dormire meno": Molti credono di poter ridurre le ore disenza conseguenze. Tuttavia, la privazione cronica dipuò causare deficit cognitivi, sbalzi d'umore e aumentare il rischio di malattie cardiovascolari e metaboliche. "Dormire troppo fa bene": Sebbene il riposo sia essenziale, eccedere può essere indicativo di problemi di salute.