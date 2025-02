Abruzzo24ore.tv - Scopri come l'orario di assunzione dei farmaci può potenziarne l'efficacia

Roma - La cronoterapia sfrutta i ritmi biologici del corpo per ottimizzare l'dei, riducendo gli effetti collaterali e migliorando la salute generale. La cronoterapia è una disciplina che studiai ritmi circadiani influenzino l'dei trattamenti farmacologici. Il nostro organismo segue cicli biologici di circa 24 ore, regolando funzioniil sonno, la temperatura corporea e la secrezione ormonale. Sincronizzare l'deicon questi ritmi può migliorarne l'e ridurre gli effetti collaterali. Ad esempio, i cortisonici utilizzati per trattare l'artrite reumatoide sono più efficaci se assunti in orari che rispettano la naturale produzione di cortisolo dell'organismo. Formulazioni a rilascio modificato, assunte la sera, rilasciano il principio attivo durante la notte, quando il corpo ne ha maggior bisogno, migliorando i sintomi mattutini e riducendo gli effetti indesiderati.