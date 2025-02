Metropolitanmagazine.it - Scoperto un laboratorio di opere d’arte false: sequestrati settantuno dipinti

di Pablo Picasso, Rembrandt, Giacomo Balla, Francis Picabia, Kees Van Dongen, Dora Maar e molti altri noti pittori; o forse no. A Roma è stato rinvenuto unin cui venivano creati falsi d’autore, per poi essere rivenduti come originali. L’indagine, portata avanti dalla procura di Roma, è stata possibile grazie al supporto del reparto operativo del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.Tutto è partito dal monitoraggio delle vendite su alcuni famosi e-commerce, come eBay e Catawiki. Le verifiche sullepresenti sulle piattaforme hanno permesso l’individuazione di un fantomatico restauratore operante nella capitale. Tale restauratore, si è in seguito rivelato essere il responsabile della vendita di centinaia di falsi, prodotti in undi Roma Nord.