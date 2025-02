Quotidiano.net - Scoperta la tomba di Thutmose II nella necropoli di Luxor

Un team britannico-egiziano ha localizzato nelle valli occidentali dellatebana vicino alla città diladi reII, l'ultimareale nondella XVIII dinastia egizia. Ed è anche il primo ritrovamento del genere da quello delladi Tutankhamon. Ne dà notizia la stampa internazionale, tra cui la Bbc.II è noto soprattutto per essere stato il marito della regina Hatshepsut, considerata uno dei più grandi faraoni d'Egitto e una delle poche donne faraone che governò per conto proprio. I ricercatori avevano pensato che le camere funerarie dei faraoni della XVIII dinastia fossero a più di 2 km di distanza, più vicine alla Valle dei Re. Quella di, che regnò 3.500 anni fa, era invece in un'area finora associata alla sepoltura delle regine.