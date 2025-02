Ilgiorno.it - Scontro tra un suv e uno scooter: morto Josè Romulo Colcha, 58 anni

San Giuliano Milanese, 21 febbraio 2025 – ÈSatan, 58, residente a San Giuliano Milanese. Ha perso la vita mentre viaggiava a bordo di unoche si è scontrato contro un’automobile. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano in arresto cardiaco non ce l’ha fatta. L’incidente stradale è avvenuto ieri mattina, pochi minuti prima delle 10.30 in via Lombardia a Civesio, frazione di San Giuliano. L’auto, un suv bianco e la moto si sono scontrate violentemente vicino all’incrocio fra le vie Cadore e Umbria, per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi del 118 di Milano con un’ambulanza, l’elisoccorso e un’auto medica. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano.