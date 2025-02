Davidemaggio.it - Scontro tra l’autrice di Imma Tataranni e Vanessa Scalera: “La ringrazio per la sua ingratitudine”

Volano stracci alla conferenza stampa di presentazione della quarta stagione di– Sostituto Procuratore, in onda su Rai1 da domenica 23 febbraio 2025 in prima serata. A sorpresa, l’attrice protagonistae Mariolina Venezia,dei libri da cui è tratta la serie, si sono rese protagoniste di un forte. Fuori programma che ha messo in secondo piano il lancio dei nuovi episodi.La tensione è arrivata quando è stato chiesto aperché non ha citato nei ringraziamenti la Venezia, durante l’ospitata alla finale del Festival di Sanremo.Me la sono proprio dimenticata, mi scuso ora. (.) Bene, è tornata la polemica in. Io non ho problemi, nessun problema, a dire che ho dimenticato il suo nome e che, da sempre, io ho un rapporto particolare con gli sceneggiatori.