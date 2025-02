Ilfogliettone.it - Scontro su Delmastro: condanna a 8 mesi, Meloni lo difende e l’opposizione attacca

Il sottosegretario alla Giustizia Andreasi trova al centro di una bufera giudiziaria e politica dopo laa ottodi reclusione per rivelazione del segreto d’ufficio. La sentenza del tribunale di Roma, che ha riconosciutocolpevole nonostante la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura, ha acceso il dibattito nell’opinione pubblica e nel panorama politico.Dopo la lettura del verdetto, il sottosegretario ha lasciato il tribunale da un’uscita secondaria, schivando telecamere e cronisti. Con tono perentorio ha dichiarato: “Non mi dimetto perché aderisco alla tesi della Procura della Repubblica”, confermando la sua intenzione di rimanere in carica. “Spero ci sia un giudice a Berlino, ma non mi dimetto”, ha aggiunto, ribadendo la volontà di presentare appello.