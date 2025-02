Rompipallone.it - Scontro Pulisic-Conceiçao, il comunicato dello statunitense: “Tutto questo è inaccettabile”

Leggi su Rompipallone.it

L’esterno offensivo del Milan, Christian, interviene sulla spinosa vicenda delle ultime ore sul litigio con Sergio.Stagione decisamente complicata per il Milan, non riuscito a sovvertire l’andamento registrato sotto la guida di Paulo Fonseca. Nonostante l’arrivo di Sergio, infatti, i rossoneri vivono periodi di alti e bassi senza alcuna continuità di risultati positivi.A giocare un ruolo fondamentale sarebbe il non idilliaco rapporto tra il tecnico lusitano e lo spogliatoio milanista. Dopo il litigio con Ismael Benncaer, l’ex giocatore dell’Inter avrebbe avuto dissapori anche con Christian. A fare chiarezza sull’accaduto ci ha pensato proprio l’esterno.Litigio tra, l’esterno americano prende la parola: ilChristian, autore di un’ottima stagione con la maglia del Milan nonostante l’altalenante rendimento di squadra, si sarebbe duramente scontrato con Sergio