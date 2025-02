Ilrestodelcarlino.it - Scomparso a Portomaggiore (Ferrara), come riconoscere Denni Lo Franco

, 20 febbraio 2025 -in provincia diLo, 27 anni: si è allontanato dalla sua casa di, a piedi nel pomeriggio di ieri.LoAlto circa 1,70, indossava una giacca bianca. Le ricerche dei carabinieri I carabinieri, che hanno diffuso una foto del giovane, chiedono a chiunque l'abbia visto o disponga di notizie utili, di contattare il 112 o direttamente i carabinieri dial numero 0532/3257. Altri scomparsi aNelle ultime settimane avevano fatto perdere le loro tracce dalla provincia diGhenov Artiom e Jennifer Marcus. Anche per loro sono in corso ricerche da parte dei carabinieri.