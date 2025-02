Anteprima24.it - Scomparsa Carpenito, Nargi: “Avellino perde una donna straordinaria”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto”Con ladi AnnamariaVetrano, moglie del compianto onorevole Stefano Vetrano,una”. E’ quanto dichiara il Sindaco di, Laura, che esprime il suo cordoglio e quello dell’Amministrazione comunale.”Protagonista della vita culturale e sociale della nostra città, per più di 40 anni, è stata l’appassionata ed effervescente direttrice della Biblioteca provinciale di corso Europa. Proprio sotto la sua guida – ricorda– è diventata uno spazio di confronto e di riferimento per un’intera comunità.Se ne va unaelegante, gentile, estremamente attenta alle vicende umane di una stagione irripetibile per il nostro capoluogo e la sua perdita mi rattrista molto. – conclude il Sindaco – Le mie più sentite condoglianze ai figli Rosanna e Geppino ed al caro nipote Stefano”.