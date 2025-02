Movieplayer.it - Scissione supera Ted Lasso e diventa la serie più vista di sempre su Apple TV+: ecco i numeri

Leggi su Movieplayer.it

da record per la seconda stagione di, che incoronano lo show come il più visto sulla piattaformaTV+ ha dato il massimo per promuovere la seconda stagione del suo dramma fantascientifico, e persino il CEO diTim Cook ha girato un elaborato promo per il ritorno delladopo un'attesa di ben tre anni. A un mese dal debutto dei nuovi episodi, avvenuto il 17 gennaio, l'azienda, nota per la sua stretta riservatezza nei confronti dei dati di ascolto, ha alzato un po' il velo sulle prestazioni della. Secondo lo streamer,ha battuto tutti i record diTV+,ndo lapiùnella storia della piattaforma in base al numero .