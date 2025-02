Lettera43.it - Sciopero treni, revocata l’agitazione del 22 e 23 febbraio

Il previstonazionale del personale del Gruppo Fs Italiane, inizialmente programmato dalle ore 21 di sabato 22alle ore 21 di domenica 232025, è stato ufficialmente revocato. La conferma è arrivata da una nota diffusa dal Gruppo Fs Italiane, che ha comunicato il regolare svolgimento del servizio ferroviario durante il fine settimana. Di conseguenza, la circolazione deinon subirà interruzioni nei giorni indicati. Rimane invece confermato lonazionale del trasporto pubblico locale per lunedì 24, giornata in cui il personale di bus, tram e metropolitane si asterrà dal lavoro nelle principali città italiane. Il servizio sarà comunque garantito nelle fasce orarie di tutela previste per i pendolari.Articolo completo:del 22 e 23dal blog Lettera43