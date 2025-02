Ilrestodelcarlino.it - Sciopero Ikea, dipendenti pronti a incrociare le braccia anche a Bologna

, 20 febbraio 2025 – Idell’incroceranno le. Stato di agitazione e un primo pacchetto di 24 ore di(8 ore a livello nazionale e 16 a livello territoriale) in vista per la multinazionale svedese del mobile. E nel caso venisse confermata, la protesta coinvolgerà ovviamentela sede di Casalecchio di Reno a. A proclamare lo stato di agitazione e il pacchetto disono stati i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, che hanno rotto la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo aziendale. Trattativa che si trascina da oltre un anno e mezzo."non riconosce il valore dei”, soprattutto dei più giovani affermano i sindacati. “Dopo oltre un anno e mezzo di incontri serrati, l'azienda ha completamente ignorato le richieste sindacali, voltando le spalle ai”, attaccano i rappresentanti dei lavoratori.