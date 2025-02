Temporeale.info - Sciopero dei treni, disagi e cancellazioni il 22 e il 23 febbraio: ecco tutti gli orari

Leggi su Temporeale.info

Si prevede un weekend difficile per chi deve viaggiare in treno a causa di unoindetto per le giornate di sabato 22 e domenica 23glidi interruzione del servizio Proseguono le difficoltà per chi viaggia in treno. Alla serie di guasti e anomalie tecniche che hanno limitato la circolazione per . L'articolodeiil 22 e il 23gliTemporeale Quotidiano.