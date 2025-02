Ilgiorno.it - Sciopero Atm lunedì 24 febbraio 2025: a rischio metro, autobus e tram. Orari e fasce di garanzia

Milano, 20– Ancoradei mezzi di trasporto a Milano e in Lombardia. Non solo i treni di Trenord – che si fermeranno dalle 21 del 22 alle 20.59 del 23– ma anche, bus edi Atm. Dopo l’agitazione dello scorso 14, l’Azienda dei trasporti milanesi fa sapere che il sindacato Usb Lavoro privato ha proclamato unonazionale che potrebbe avere ripercussioni sul servizio24. Loè stato proclamato “per il mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo Ccnl autoferrotranvieri internavigatori 2024/2027”. Questo perché il “Ccnl prevede aumenti medi per il triennio di riferimento (2024/2026) di circa il 5,96% incluso l'una tantum prevista per questo mese, con un perdita secca del potere di acquisto degli autoferrotranvieri di più del 10 percento”, denunciano i sindacalisti.