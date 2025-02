Quotidiano.net - Scintille nella maggioranza. Covid, Rai e pace fiscale. Le ’scortesie’ nel governo

Leggi su Quotidiano.net

Non che prima fossero rose e fiori, ma da quando c’è Trump alla Casa Bianca i rapportiprecipitano rapidamente. La moderazione va meno di moda, vince l’aggressività. E ogni giorno ha la sua pena: a far rumore in queste ore è lo scontro tra FdI e FI. Pomo della discordia il, o meglio la commissione d’inchiesta sul. Mentre alla Camera si vota il decreto milleproroghe in cui c’è la norma che abroga le multe per chi non si è vaccinato, il partito della premier – con i capigruppo Galeazzo Bignami e Lucio Malan – organizza una conferenza stampa per denunciare "lo scandalo delle mascherine contraffatte", accusare Giuseppe Conte di "gravissime responsabilità politiche", le opposizioni "di ostruzionismo irresponsabile" e il procuratore generale di Roma Francesco Lo Voi (quello del caso Almasri, ndr) di "inusuale ritardo"trasmissione degli atti".